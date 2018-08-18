الإثارة تبدأ من جديد .. إليك القنوات الناقلة للسوبر السعودي المنتظر

المواطن - محمد سمعه

ينتظر الجميع على أحر من الجمر مباراة السوبر السعودي، والتي تنطلق بعد ساعتين من الآن بين ناديي الهلال والاتحاد، حيث يتسابق الجميع لمعرفة القنوات الناقلة للسوبر السعودي.

ويذكر أن القنوات الناقلة للسوبر السعودي ستكون قناة KSA SPORTS وقناة روتانا خليجية، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس والذي ينقل مباراة السوبر السعودي اليوم.

ومن المنتظر أن يتواجد الإعلامي وليد الفراج في الأستوديو التحليلي لقناة KSA SPORTS وهى إحدى القنوات الناقلة للسوبر السعودي، حيث سيقدم الأستوديو التحليلي للمباراة رفقة نجوم الهلال والاتحاد السابقين، والذي من المنتظر تواجدهم لمتابعة المباراة.

وستنقل القنوات الناقلة للسوبر السعودي، المباراة من ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية، حيث يقام السوبر السعودي للمرة الثالثة في الأراضي البريطانية بعد عامي 2015 و2016.

ومن المنتظر رؤية قناة KSA SPORTS إحدى القنوات الناقلة للسوبر السعودي بشكل جديد وبإطلالة جديدة، حيث تعاقد تركي العجمة المشرف العام على قنوات السعودية الرياضية مع الإعلامي وليد الفراج بعد نهاية عقده مع قناة MBC ACTION.

وكانت شبكة دوري بلس وهى إحدى القنوات الناقلة للسوبر السعودي، أعلنت في الفترة الأخيرة عن إطلاق باقة من القنوات المجانية لمشاهدة مباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين وجميع المسابقات المحلية بجودة عالية، مع توفيرها لجميع المشتركين بالمجان.

كما أن دوري بلس ستقدم خدمة التلفزيون التفاعلي جوي TV، وسيكون هذا التطبيق هو أحد القنوات الناقلة للسوبر السعودي اليوم.

يذكر أن قناة MBC PRO SPORTS كانت تملك في السابق حقوق بث مباريات المسابقات السعودية، حيث كانت القناة واحدة من أبرز القنوات الناقلة للسوبر السعودي في عام 2016 بين ناديي الهلال والأهلي، حيث انتهت تلك المباراة في ذلك الوقت بفوز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المنتظر إقامة الأستوديو التحليلي في قناة KSA SPORTS وهي إحدى القنوات الناقلة للسوبر السعودي قبل ساعة من انطلاق المباراة.