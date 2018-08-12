الإحصاء تطلق الروزنامة الإحصائية لموسم الحج لهذا العام

المواطن - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد غُرّة ذي الحجة 1439ه عبر موقعها الرسمي (هنا) الروزنامة الإحصائية لموسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الإحصاء ضمن روزنامة الحج مواعيد النشر الخاصة بإحصاءات الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، إضافةً إلى إحصاءات حُجاج الداخل والخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ الروزنامة الإحصائية من خلال ما تحتويه من إحصاءات وأرقام تهدف إلى إبراز الجهود التي تُقدِّمها أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة لضيوف الرحمن بموسم الحج لهذا العام.

وأضاف أنه سيتم الإعلان تباعاً ابتداءً من يوم غدٍ ثاني أيام شهر ذي الحجة الحالي، وعبر الروزنامة الإحصائية لـ الحج على الموقع الرسمي للهيئة عن إحصاءات خدمات الإشراف والمتابعة، و إحصاءات الخدمات العامة، و إحصاءات الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن ، وإحصاءات خدمات النقل، وإحصاءات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد ذلك سيتم نشر دوري كل ست ساعات عن أعداد حجاج الداخل ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة إلى أن يتم إعلان إجمالي أعداد الحجاج من الداخل والخارج مساء يوم عرفة التاسع من ذي الحجة بإذن الله ، وأضاف المفرج أنَّ الهيئة ستصدر النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج صباح يوم العيد العاشر من شهر ذي الحجة 1439هـ.

وكشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنَّ روزنامة الحج تتضمن إحصاءات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الجهات التالية: إمارة منطقة مكة المكرمة، إمارة منطقة المدينة المنورة، وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الإعلام، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للإحصاء، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة البيئة والمياه والزراعة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة، هيئة تطوير مكة المكرمة، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للدفاع المدني، مركز المعلومات الوطني، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمانة العاصمة المقدسة، أمانة محافظة جدة، شركة كهرباء مكة المكرمة، وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف بشركة المياه الوطنية، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، مؤسسة البريد السعودي، جمعية الكشافة العربية السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، ميناء جدة الإسلامي، الشركات المُشغلة للجوال والإنترنت، وعدد من الجهات الخاصة المعنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

يذكر أنَّ إحصاء الخدمات التي تقدمها الجهات العامة والخاصة ستكون مُتاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة في مواعيدها المحددة وفق تواريخ الروزنامة بصيغ مفتوحة لدعم مراكز الأبحاث والدراسات ووسائل الإعلام للاستفادة منها ونشرها.