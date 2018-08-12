الإحصاء تُباشر عمليات حصر الحجاج لموسم حج 1439هـ

المواطن - الرياض

بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمال حصر الحجاج القادمين إلى مكة فجر اليوم الأحد الأول من ذي الحجة 1439هـ عن طريق أكثر من 470 باحثاً إحصائياً وإدارياً وفنياً من منسوبي الهيئة موزعين على كافة المراكز الرئيسة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة والطائف، ويمتد عملهم يوميًا على مدار الـ ( 24 ساعة ) حتى مغيب شمس يوم عرفة الاثنين المقبل التاسع من شهر ذي الحجة، وأبانت الهيئة بأنَّ عملية جمع البيانات من الحجاج تتم عن طريق استيفاء البيانات في استمارة إلكترونية خلال زمن قصير وبشكل سريع، حيث تشمل البيانات التي يتم استيفاؤها: عدد الحجاج، والجنس، والجنسية، وجهة القدوم، ونوع المركبة.

ودعت الهيئة جميع الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة للحج هذا العام إلى تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة في كافة مراكز حصر أعداد الحجاج وهي: مركز طريق (مكة / جدة السريع ) ومركز طريق (مكة / جدة القديم) ومركز التنعيم (الطريق الواصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة) ومركز الشرائع (الطريق الواصل بين مكة المكرمة والطائف مروراً بالسـيل) ومركز الكر (الطريق الواصل بين مكة المكرمة والطائف مروراً بالهدا) ومركز الجنوب (طريق الليث – جازان بالقرب من قرية السعدية) إضافة إلى مراكز إحصاءات الحج المُساندة في مركز جدة (طريق مكة المكرمة/ جدة السريع) في كلٍّ من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومحطة النقل الجماعي، إضافة إلى بعض المواقع الأخرى بمدينة جدة، ومركز المدينة (أبيار علي) ومركز الطائف (السيل الكبير).