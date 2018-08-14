الإدارة الأميركية تراقب وضع تركيا عن كثب

المواطن - متابعة

أكد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا عن كثب، وذلك بعد التراجع الحاد للعملة التركية مقابل الدولار في الأيام الأخيرة.

وقال هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، في تصريحات إلى تلفزيون إم إس إن بي سي: إن أميركا تراقب الوضع عن كثب، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين يراقبه عن كثب.

وتابع أن قرار ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب التركي ليس سوى جزء ضئيل ضئيل من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا؛ مما يعني أن تراجع العملة 40% هو مؤشر على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد لا تعمل على النحو الصحيح حسبما قال.