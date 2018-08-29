الإذاعة والتلفزيون ردًا على آل الشيخ: مستعدون لنقل الدوري كما يستحق المشاهد عسى STC توحي

المواطن - محمد سمعة

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنها على أتم الاستعداد لنقل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجودة التي يستحقها المشاهد السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون تغريدة في تويتر قائلًا: كلام (أبو ناصر) على متمه، قنواتنا الرياضية وبالتعاون مع هيئة الرياضة على أتم الاستعداد لنقل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجودة والتي يستحقها ويستاهلها المشاهد السعودي .. عسى STC توحي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة طالب STC بضرورة البحث عن حل لنقل مباريات الدوري السعودي على التلفاز بالمجان للجماهير، بعد تأكيدات من حمود الرميان مسؤول الشركة أن الدوري لن يُنقل بالمجان عبر التلفاز.