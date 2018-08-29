الإسكان ترد على رسالة واتساب بشأن تسجيل المطلقات والأرامل

الإسكان ترد على رسالة واتساب بشأن تسجيل المطلقات والأرامل

2018/08/29
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنها تعتز بالمطلقات والأرامل وتفخر بهم، ويحق لهم الاستفادة من منتجات الوزارة في حال طابقوا الشروط في أي وقت، وليس لهم يوم محدد.

وجاء ذلك ردًّا من حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان بموقع “تويتر”، على رسالة متداولة على واتساب جاء فيها: “أي أحد يعرف مطلقة أو أرملة اليوم الأربعاء يبدأ التسجيل في برنامج إسكان.. فرص سكنية مدى الحياة مجانًا من الدولة”.


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