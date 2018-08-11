الإسكان: ربط إصدار رخص العمل بتوثيق عقود الإيجار يشمل هذه المساكن

المواطن - الرياض

أوضح سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن ربط تجديد أو إصدار رخص العمل بشرط توثيق عقود الإيجار للمقيمين، سيشمل ” المساكن الخيرية، والمجانية ” ، التي توفرها المنشآت لموظفيها مجانًا خلال فترة عملهم، ولا تشتمل على عقود إيجار غالبًا.

وأكد السويلم، في بيان اليوم السبت، أهمية شمول عقد الإيجار على ذكر أسماء كافة المقيمين المتشاركين في وحدة سكنية واحدة ”عزاب” ، فضلًا عن أسماء المقيمين البالغين من الذكور والإناث غير المتزوجين والساكنين برفقة ذويهم في الوحدة السكنية، لافتًا إلى أن توثيق عقود الإيجارات للمقيمين القاطنين في المساكن الخيرية، سيكون من خلال شبكة ” إيجار ” .

وتابع أن ذلك يتم من خلال تسجيل تلك العقود عبر منظومة خدمات تخدم أطراف العملية الإيجارية، والتي تتضمن جميع حالات العلاقات الإيجارية العقارية السكنية سواء للكيانات الاعتبارية، كالجمعيات الخيرية أو الفردية وغيرها، أو المساكن المجانية التي توفرها المنشآت لموظفيها.

فيما بيّن المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن النظام يمكن من تسجيل تلك العقود في الشبكة، وذلك من خلال التكامل مع نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موضحًا أنه يمكن التحقق من وجود عقد إيجار مسجل في الشبكة ”آليًا”.