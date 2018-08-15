الإسكان : 10.326 أرضًا سكنية مجانية لمستفيدي سكني

المواطن - الرياض

تضمنت الدفعة الأخيرة من برنامج سكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم 10.326 أرضًا سكنية مجانية للمستفيدين من البرنامج.

وتضمنت الدفعة الثامنة من برنامج سكني للعام 2018 بتخصيص 28410 خيارات تمويلية وسكنية، كما شهد الإعلان إطلاق خيار البناء الذاتي للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الوزارة، لتكتمل بذلك جميع الخيارات السكنية أمام المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار بعد أن تم منتصف الشهر الماضي الإعلان عن خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

كما شملت دفعة سكني 8300 قرض عقاري، و9784 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، ليصل إجمالي الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري إلى 182 ألف خيار سكني وتمويلي، بما يمثل 60% من مستهدف البرنامج لهذا العام والبالغ 300 ألف خيار سكني وتمويلي.