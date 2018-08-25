الإسماعيلي ضد مصر المقاصة .. الدراويش يُقدمون طبق الانتصار الأول لعشاقهم

المواطن - محمد سمعه

تمكن نجوم الدراويش من الفوز في مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

ونجح نجوم النادي الأصفر في تحقيق الفوز الأول لهم ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز في مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة بهدف نظيف سجله المدافع الغاني ريتشارد بافور للنادي الإسماعيلي في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.

حاول نادي المقاصة تحت قيادة مدربه طلعت يوسف لتسجيل هدف التعادل في مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي النادي الإسماعيلي.

وفي الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة، كثف الدراويش هجماتهم المنظمة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

فشل فريق المقاصة في تسجيل أي أهداف في مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة، خاصة أن النادي الفيومي فقد خدمات مهاجمه الغاني جون أنطوي والذي غاب عن مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة؛ بسبب إيقافه عقب طرده في مباراة الزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

ويذكر أن فوز الدراويش في مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة، يُعد الفوز الأول للمدرب الجزائري خير الدين مضوي مع النادي الإسماعيلي منذ أن تولى تدريب الدراويش صيف العام الحالي.

وبعد فوز النادي الأصفر في مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة، أصبح رصيد الدراويش بعد مرور 4 جولات من الدوري المصري خمس نقاط في المركز الثامن بين الأندية.

بينما تجمد رصيد المقاصة بعد الخسارة في مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر في مسابقة الدوري.

سيواجه الدراويش في الجولة الخامسة من الدوري المصري فريق نجوم إف سي يوم 31 أغسطس الجاري، بعد الفوز في مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة.