الإشراف الميداني بالمسجد الحرام توزع الهدايا على الحجاج

المواطن - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للإشراف الميداني الهدايا على حجاج بيت الله الحرام سعيًا منها لإيصال روح الإخاء لحجاج بيت الله الحرام، وترحيبًا وفرحًا بقدومهم.

وعبر ضيوف الرحمن عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله من خدمات وتسهيلات لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.



ومن جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للإشراف الميداني محمد العميري، أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد بمتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتطلعات الحكومة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق، وإدخال السرور والبهجة في نفوس ضيوف الرحمن، وهذا ما مضت عليه حكومتنا الرشيدة منذ عهد المؤسس وحتى عصرنا الزاهر.