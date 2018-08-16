الإصابات تُهدّد حظوظ الهلال في السوبر

المواطن - طارق سعد

تلقى البرتغالي جيسوس مدرب الهلال ضربة موجعة بعد أن تعرض الدولي ياسر الشهراني لآلام في العضلة الضامة، وعلى إثرها غاب عن تدريب فريقه البارحة قبل يومين من خوض كأس السوبر ضد الاتحاد.

وانضم الشهراني إلى سلمان الفرج وعبدالله عطيف المُحتمل غيابهما للإصابة، كما يفتقد الهلال لعبدالملك الخيبري ونواف العابد لنفس السبب.

وتبدو حظوظ الثنائي ناصر الدوسري ومحمد كنو كبيرة لبدء لقاء السوبر بشكل أساسي، خاصة أن جيسوس اعتمد عليهما في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية والتي انتهت بفوز الهلال بهدف وحيد.