الإطاحة بعصابة الباكستانيين.. امتهنوا سرقة الصرافات الآلية بالرياض

المواطن -الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط عصابة من 3 باكستانيين، امتهنوا العبث بالصرافات الآلية ومحاولة سرقتها بالرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ( ثلاثة باكستانيين/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع) وذلك بعد توفر الدلائل على ضلوعهم بالعبث بأربعة أجهزة للصرف الآلي للبنوك ومحاولة فتحها باستخدام آلات صلبة لغرض الاستيلاء على ما تحتويه من نقود، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قِبل الجهة المختصة بشرطة المنطقة أقروا بما نُسب إليهم، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وأضاف المتحدث أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.