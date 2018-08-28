الإطاحة بوافدين اختلسا أكثر من ٢٠٠ ألف ريال ببطاقات مصرفية

المواطن - علي شيبان - جازان

أطاحت الفرق الميدانية لدوريات الأمن بجازان بوافدين من جنسية عربية أثناء قيامهما بعمليات سحب مبالغ مالية تجاوزت الـ٢٠٠ ألف ريال من أحد أجهزة الصراف الآلي بمدينة جازان باستخدام عدد من البطاقات المصرفية عائدة لعدة أشخاص.

بدأت الأحداث بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن العاملة في الميدان بمركبتين متوقفتين بجوار أحد البنوك بمدينة جازان، وقيام قائديها بإجراء عمليات مصرفية من الصراف الآلي الخاص به عدة مرات فتمت متابعتهما والتأكد من عملياتهما المشبوهة وضبطهما.

واتضح بأنهما وافدان من جنسية عربية عُثر بحوزتهما على مبلغ مالي بنحو 225 ألفاً و600 ريال بالإضافة لمجموعة كبيرة من البطاقات المصرفية بلغت ١٤٥ بطاقة عائدة لعدة أشخاص (رجال ونساء)، فتم التحفظ عليهما واتخاذ كافة الإجراءات وإشعار النيابة العامة.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي شكره لدوريات الأمن، مشيداً بيقظتهم الدائمة ومطالباً بمضاعفة الجهود.