الإعلام المرئي والمسموع تدعو الراغبين في تغطية الحج للحصول على تصاريح أجهزة البث الفضائي
ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات

الإعلام المرئي والمسموع تدعو الراغبين في تغطية الحج للحصول على تصاريح أجهزة البث الفضائي

2018/08/11
الساعة 12:05 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة الإرسال المباشر الراغبة في المشاركة في التغطية الإعلامية بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1439هـ، بضرورة مراجعة إدارة الترددات، وذلك بمقر وزارة الإعلام بمجمع الدوائر الحكومية بحي العوالي في مكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 6 ذي الحجة 1439هـ، لتعبئة النماذج الخاصة باستخدام أجهزة البث الفضائي (SNG) (مركبة أو أجهزة ثابتة أو محمولة) واستلام التصاريح اللازمة ويمكن التنسيق من خلال الإيميل: [email protected]

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن على جميع المؤسسات الإعلامية المشاركة في تغطية مناسك الحج ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها أثناء موسم الحج.

وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.


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