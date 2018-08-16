الإعلام المرئي والمسموع يقدم حزمة من الخدمات للجهات المشاركة في تغطية مناسك الحج

المواطن - واس

تقدم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في موسم الحج هذا العام, حزمة من الخدمات للجهات الإعلامية المشاركة والراغبة في تغطية ونقل وتوثيق فعاليات مناسك الحج.

ويأتي في مقدمة تلك الخدمات وأبرزها إصدار التصاريح اللازمة للتصوير الميداني للجهات الإعلامية الحكومية والخاصة المحلية والدولية التي ترغب في توثيق أعمالها في الحج, وتسهيل مهمة دخول الوفود الإعلامية المرافقة لبعثات الحج الدولية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية, ومراقبة المحتوى والإشراف على كل مايتم بثه من تغطيات وتقارير مصورة للقنوات المصرح لها من قبل الهيئة, والتنسيق ومتابعة الإجراءات اللازمة مع كل من وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية فيما يتعلق بتنظيم عمل الوفود الإعلامية, ومرافقة الجهات الإعلامية أثناء التصوير من قبل ممثلين من الهيئة لتسهيل مهمتهم أثناء التغطية الإعلامية.