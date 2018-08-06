الإعلام تغلق حساب انفوجرافيك السعودية

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإعلام، أنه ورد لها شكاوى بخصوص صورة مصاحبة لإنفوجرافيك نشره حساب إنفوجرافيك السعودية على موقع “تويتر”.

وأوضحت الإعلام، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها أخطرت المواطن صاحب الحساب بإغلاق الحساب لحين انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيق في الموضوع وفقًا للأنظمة الخاصة بالنشر الإلكتروني المعمول بها في المملكة.

ومن جانبه، علق إنفوجرافيك السعودية على الواقعة بقوله: “الحساب نشر صورة إنفوجراف غير موفقة في تغريدة سابقة، وبعض المتابعين أساء فهم المقصود منها، والحساب حذف التغريدة فورًا، استشعارًا من الحساب بأنها غير مناسبة ولا تتوافق إطلاقًا مع ما ذهبت إليه بعض التعليقات”.