الإمارات ترفع أسعار الوقود خلال أيام وتعلن التعريفة الجديدة

الإمارات ترفع أسعار الوقود خلال أيام وتعلن التعريفة الجديدة

2018/08/29
الساعة 1:52 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكدت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها سترفع أسعار الوقود بداية من شهر سبتمبر المقبل، أي خلال الأيام المقبلة في محطات الدولة.

وأوضحت شركة بترول الإمارات الوطنية في دبي “أينوك” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل أقرت أسعار أغسطس شاملةً ضريبة القيمة المضافة 5% على النحو التالي: سعر السوبر 2.59 درهم/لتر بعد أن كان 2.57 درهم/لتر، والخصوصي 2.48 درهم/لتر، بعد أن كان 2.46 درهم/لتر، كما ارتفع سعر الديزل ليصل إلى 2.64 درهم/لتر، بعد أن كان 2.63 درهم/لتر.


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