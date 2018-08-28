الإمارات تكشف حقيقة استهداف مطار دبي الدولي

المواطن - دبي

نفت الإمارات تعرُّض مطار دبي الدولي لأي هجوم، مؤكدة أن حركة الطيران في البلاد تجري بشكل طبيعي.

وكانت جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن قد زعمت استهداف مطار دبي بطائرة درون مسيرة، وهو ما نفته الإمارات.

بدورها أصدرت هيئة الطيران المدني الإماراتية بياناً عبر وكالة “وام” الرسمية نفت فيه تنفيذ الهجوم على مطار دبي الدولي أو أي مطار داخل البلاد.

وقالت الهيئة إنه “لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي”، وأكدت أن “حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي”.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.

ومع تكثيف الإمارات مشاركتها العمليات ضد ميليشيات الحوثي أوائل يونيو الماضي من خلال انضمامها لمعركة الساحل الغرب في البلاد هددت ميليشيات الحوثي بشن هجمات مكثفة على الدولة الخليجية متعهدة بأن أبو ظبي ستكون في “مرمى الصواريخ اليمنية”، وهو الأمر الذي أثار موجة من السخرية على مستوى الخليج والعالم العربي والإسلامي.