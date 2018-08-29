الاتحاد السعودي يُثمن توجيهات ولي العهد بنقل الدوري مجانًا

المواطن - مروة نبيل

ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، توجيهات سمو ولي العهد الأمين بنقل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القناة الرياضية السعودية مجانًا.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ قد أعلن، قبل قليل، عن نقل منافسات الدوري مجانًا للجماهير على القناة الرياضية السعودية.

وتابع تركي آل الشيخ تغريدته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك”.

وكان حمود الرميان، رئيس شركة إنتجرال STC، قد قال بأن الدوري السعودي في موسمه الجديد سينقل فقط وبالمجان على تطبيق دوري بلس على الهاتف النقال، وهو الأمر الذي رفضه تركي آل الشيخ بشكل نهائي.

وعلق تركي آل الشيخ على هذا الأمر، قائلًا: “التطبيق يساوي نت يساوي مو مجاني النقل، الجمهور يجب أن يرى مجانًا، هذا توجيه سيدي ولي العهد، لا منة لنا ولا فضل، شوفوا لكم حلًّا، وإلا داود يسخن”.