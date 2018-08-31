الاتحاد والشباب .. الشمراني يقود الليث للفوز على العميد

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الاتحاد والشباب ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالليث بهدف نظيف سجله ناصر الشمراني.

وشهد الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشباب في الجولة الأولى من الدوري محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل؛ لينتهي بالتعادل بدون أهداف.

واستمر ضغط لاعبو الاتحاد والشباب في الشوط الثاني من مباراة الجولة الأولى، ونجح ناصر الشمراني في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك العميد في الدقيقة 80، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.

وكان يُمني لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد النفس بحصد نقاط مباراة الاتحاد والشباب اليوم، خاصة أن الفريق خسر قبل أيام قليلة لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بالليث أول ثلاث نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ليحتل المركز الثاني خلف نادي النصر المتصدر، فيما يتذيل العميد الترتيب بعد نتيجة مباراة الاتحاد والشباب اليوم.