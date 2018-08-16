الاتحاد يدعو هؤلاء النجوم لحضور مباراة السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد الدعوة لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم القدامى من السعوديين وغير السعوديين، لحضور مباراة السوبر السعودي أمام الهلال، يوم السبت المقبل، على ملعب “كوينز بارك رينجرز”.

وأوضح نادي الاتحاد، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن دعوة مجلس الإدارة للاعبي الفريق القدامى، تقدير لجهودهم ودورهم الكبير ومساهمتهم في الإنجازات التي تحققت للعميد خلال الأعوام الماضية.

وقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد الدعوة لحضور مباراة السوبر السعودي لكل من؛ عبد الله بكر، أحمد جميل، مروان بصاص، محمد سويد، الحسن اليامي، محمد نور، حمزة إدريس، أحمد بهجا، سيرجيو ريكاردو، أندرسون تشيكو، محمد كالون، بالإضافة إلى أبناء الراحل محمد الخليوي.