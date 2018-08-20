الاتحاد يستأنف تدريباته غداً الثلاثاء

المواطن - مروة نبيل

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض التدريبات الجماعية، يوم غد الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، استعداداً لمباراة الوصل الإماراتي في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوصل الإماراتي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، يوم الجمعة المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويسعى الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوصل الإماراتي، خاصة أن المباراة مقامة على أرضه ووسط جماهيره، بجانب رغبة لاعبيه في المنافسة على لقب بطولة كأس العرب للأندية الأبطال وتعويض محبيه عن خسارة السوبر السعودي أمام الهلال.

وخسر الاتحاد أمام نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف، ليفشل في التتويج بلقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أنها كانت تعول كثيراً على المدرب الأرجنتيني رامون دياز في قيادة الفريق لحصد البطولات.