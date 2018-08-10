الاتحاد يصل لندن

المواطن - مروة نبيل

وصلت– منذ قليل– بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى لندن، استعدادًا لمباراة الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد إلى لندن، قبل بضعة أيام على مباراة السوبر السعودي أمام الهلال.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد غادرت إلى لندن، صباح اليوم الجمعة، بعد أن تلقت إدارة العميد تأكيدات من الجهات ذات العلاقة بمغادرة الفريق في الموعد المحدد، وذلك عقب تأجيل السفر أكثر من مرة.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، بين الهلال والاتحاد في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن.

وخاض الاتحاد معسكرًا خارجيًّا في النمسا، لمدة 3 أسابيع، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سيواجه الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، والوصل الإماراتي في كأس العرب للأندية الأبطال.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 4 مباريات ودية، خلال معسكره الخارجي في النمسا أمام كل من؛ كركا السلوفيني، وثلاثي الدوري الإماراتي الوحدة، الفجيرة والظفرة.