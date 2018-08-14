الاتحاد يواجه ريدنغ الإنجليزي استعداداً للهلال

المواطن - الرياض

يخوض الفريق الاتحادي مساء اليوم آخر ودياته الاستعدادية لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي الذي يقام في 18 من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يدفع الأرجنتيني رامون دياز اليوم بتشكيلته الأساسية التي ستخوض لقاء الهلال بعد اكتمال صفوف الفريق بحضور آخر الأجانب وهو البرازيلي رومارينهو.

ولا تبدو الصورة واضحة من حيث تسجيل رومارينهو بديلاً للتونسي أحمد عكايشي، حيث لم يصل عكايشي مع إدارة الاتحاد لاتفاق حول إنهاء التعاقد الذي تبقى فيه هذا الموسم.