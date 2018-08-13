الاسطورة أحمد موسى .. أهدى النصر ورود الفوز بذكاء كبير

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر، بطريقة أكثر من رائعة في مباراة الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وكان المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو قرر إراحة أحمد موسى وعدم وضعه في التشكيل الأساسي لمباراة النصر والجزيرة ودفع باللاعب محمد السهلاوي أساسيًّا.

وفي الشوط الثاني حاول مدرب النصر تعزيز القدرات الهجومية للعالمي فقرر الدفع باللاعب أحمد موسى، والذي لم يخيب الآمال وأسعد عشاق النصر عندما سجل الهدف الثاني بطريقة مهارية جميلة في شباك الجزيرة الإماراتي.

ويذكر أن أحمد موسى أصبح معشوق جماهير النصر الأول، حيث تأمل الجماهير فيه الكثير والكثير من أجل قيادة العالمي لتحقيق الإنجازات والبطولات في الفترة المقبلة.

وسيواجه النصر، فريق الجزيرة في الرياض في إياب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم يوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب الملز.

ويسعى النصر في الموسم الجديد للمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين ومحاولة الفوز باللقب والغائب عنه منذ موسم 2014- 2015.

قدم اللاعب المغربي نور الدين مرابط أداءً جيدًا في أول لقاء رسمي له مع النصر أمام نادي الجزيرة، حيث انضم لصفوف العالمي في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من صفوف نادي واتفورد الإنجليزي.

يذكر أن نادي النصر احتل المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، ليتأهل إلى التصفيات المؤهلة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

لم ينجح محمد السهلاوي في تسجيل الأهداف في مباراة النصر والجزيرة، مما يضعه تحت ضغط كبير، حيث إذا لم ينجح في استعادة قدراته التهديفية، قد يبقى على دكة الاحتياط لصالح الاسطورة أحمد موسى.

تعاقد النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع المدافع البيروفي كريستيان راموس والذي تألق بشكل لافت للأنظار مع منتخب بيرو في مونديال روسيا 2018.

يذكر أن الاسطورة أحمد موسى سجل قبل انضمامه لنادي النصر، في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا هدفين لصالح منتخب نيجيريا.