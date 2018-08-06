الاسطورة التي لا تُقهر .. هل يُتوج بها الهلال للموسم الثالث على التوالي؟

المواطن - محمد سمعة

أيام قليلة وتنطلق بطولة الدوري السعودي للنجوم لموسم 2018-2019، حيث يرغب نادي الهلال والمُتوج بلقب الموسم الماضي في أن يُصبح الاسطورة في الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي.

ويتنافس 16 ناديًا على لقب الدوري السعودي بجانب نيل لقب الاسطورة في موسم 2018-2019، حيث إن الفوز بلقب الدوري السعودي الدوري الأفضل في منطقة الوطن العربي، لا شك يُغري جميع الأندية المنافسة.

وفي موسم 2016-2017 نجح نادي الهلال وقتها في نيل لقب الاسطورة في الموسم ما قبل الماضي عن طريق الفوز بلقب الدوري السعودي تحت قيادة مدربه السابق الأرجنتيني رامون دياز.

كما أن الهلال تمكن في الموسم الماضي 2017-2018 من التتويج بلقب الاسطورة في الكرة السعودية بعد الفوز بلقب الدوري المحلي، برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وكان الاسطورة الأرجنتينية رامون دياز قاد نادي الهلال في الموسم الماضي بالدوري المحلي، ثم تمت إقالته ليأتي مواطنه خوان براون ويُكمل المسيرة حتى نهاية الموسم.

ولا شك أن تواجد الاسطورة والنجم الموهوب محمد الشلهوب صاحب الخبرات سيكون مفيدًا للزعيم في الموسم الجديد، في حال دفع به المدرب البرتغالي جورجي خيسوس في أي مباراة لحسم نتيجتها.

أعلن الاسطورة الهجومية ياسر القحطاني في وقت سابق اعتزال كرة القدم، ليعلن رحيله عن عالم الساحرة المستديرة بعد إنجازات عديدة حققها مع الزعيم ومع المنتخب السعودي.

من ناحية أخرى، لا يريد النادي الأهلي خسارة فرصة المنافسة على لقب الدوري السعودي، خاصة أن الراقي لا يزال يتذكر الاسطورة الخالدة عند تتويجه بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين معاً في موسم 2015-2016 تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.

يطمح المهاجم السوري عمر السومة في نيل لقب الاسطورة التهديفية لموسم 2018-2019 عن طريق فوزه بلقب هداف الدوري والذي فقده في الموسم الماضي لصالح اللاعب التشيلي روني فيرنانديز.