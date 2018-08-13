الاشتراك التلقائي في برنامج تيسير لا يترتب عليه أية التزامات .. وهذه طريقة الانسحاب منه

المواطن - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الاشتراك التلقائي في برنامج تيسير لا يترتب عليه أية التزامات، ويستطيع المشترك متابعة السداد بانتظام على التطبيق وموقع الشركة، والتعرف في أي وقت على القيمة الفعلية وقسط تيسير.

وأضافت الشركة في سلسة تغريدات عبر تويتر أن برنامج تيسير صمم للمشتركين الذين قد يواجهون صعوبة في تسديد فواتيرهم، لا سيما في الصيف والإجازات ويعمل وفق آلية متوازنة وتتم التصفية في نهاية العام بناء على إجراء دقيق. الهدف منه هو إضفاء المزيد من التوازن لعمليات السداد الشهرية وضبط الميزانية المخصصة لفاتورة الخدمة الكهربائية.

وختمت الشركة بالقول إنه في حال عدم الحاجة إلى برنامج “تيسير”، يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت، من خلال موقع الشركة (هنا) أو من خلال تطبيق ” الكهرباء ” على الأجهزة الذكية أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين 920001100 أو إرسال رقم الاشتراك إلى حساب (العناية بالمشتركين) على تويتر.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق برنامج “تيسير” للمشتركين بالقطاع السكني الذين تتراوح قيمة فواتيرهم الشهرية ما بين 300 إلى 3000 ريال.

وأوضحت الشركة أن نحو ثلاثة ملايين مشترك تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال، سيتم تسجيلهم في برنامج “تيسير” تلقائياً وابتداءً من هذا الشهر، والذي يتيح لهم فرصة تسديد متوسط الاستهلاك الشهري، علمًا أن “تيسير” سيشمل الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، وقد تم إصدار أول دفعة من الفواتير مساء يوم 9 أغسطس 2018, وفي نهاية العام سيتم إجراء التصفية المالية بين المشترك والشركة.

ولفتت “السعودية للكهرباء” إلى أن للمشترك حرية الاستمرار في برنامج “تيسير” حتى نهاية العام أو الخروج منه حال رغبته في ذلك.