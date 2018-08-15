الالتحاق ببرنامج الزمالة والبورد المصري للمبتعثين في التخصصات الطبية

المواطن - واس

التقي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي أمين اللجنة العليا للتخصصات الطبية المصرية الدكتور أسامة الشاذلي، ومدير عام الزمالة الطبية المصرية الدكتور عادل محمد علي، لبحث سبل تمكين الطلبة السعوديين الدارسين في مصر من الالتحاق ببرنامج الزمالة والبورد المصري للتخصصات الطبية.

وتناول اللقاء سُبل التعاون المشترك والعمل على تطوير الآليات لقبول الاطباء السعوديين الراغبين في الالتحاق بالزمالة المصرية، كذلك تمديد سنوات الزمالة والدراسة من 3 سنوات إلى 4 سنوات لتخصص طب الأسنان وتخصيص مقاعد خاصة للأطباء السعوديين في برنامج الزمالة المصرية.

وأشاد الدكتور ” النامي” ببرنامج الزمالة الطبية المصرية الذي يعد من أفضل برامج الزمالة الطبية في الوطن العربي ورغبة الاطباء السعوديين الالتحاق بهذه البرامج المتميزة لكسب مزيد من الخبرات الطبية والعلمية، مشدداً على أن الملحقية الثقافية بسفارة المملكة تسعى لتوفير جميع الامكانيات والخدمات لأبنائها الطلبة السعوديين الدارسين في مصر وتسخر كل امكانياتها لذلك.