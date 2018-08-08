الامتحان الأول لـ عموري بريطانيًا!

المواطن - محمد سمعه

وصل النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن” عموري” لاعب نادي العين الإماراتي إلى مدينة الرياض وذلك من أجل استكمال إجراءات انتقاله لنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن عموري وصل إلى الرياض في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت المملكة، بعدما كان من المفترض وصوله في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت المملكة.

وفي حال انضم عموري رسميًا لنادي الهلال فمن المتوقع أن يشارك في مباراة السوبر السعودي ضد نادي الاتحاد والمقرر إقامتها في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري في بريطانيا.

وسيكون الاختبار الأول لعموري هو مباراة السوبر في بريطانيا، حيث يأمل النجم الإماراتي أن يساهم بشكل قوي وجيد في فوز الزعيم بلقب السوبر.

كما يود عموري تقديم أوراق اعتماده في قلوب جماهير الهلال، عن طريق الفوز والتألق في مباراة الاتحاد.

ويذكر أن غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي، كان أكد أن عموري يرغب في تجديد عقده مع الفريق العيناوي، مضيفًا أن النادي الإماراتي لا يمانع إعارة عموري إلى أي فريق يُقدر اللاعب والنادي ماليًا.

من ناحية أخرى يود المدرب البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال، قيادة الزعيم في أول مباراة رسمية له لتحقيق لقب السوبر حيث ستكون البطولة الأولى كمدرب للزعيم.

وكان جورجي خيسوس جاء لتدريب نادي الهلال خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل بعد نهاية موسم 2017-2018.