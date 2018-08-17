الانتهاء من تظليل ممرات ومنحدرات المشاه بقطار المشاعر

المواطن - واس

أنهت هيئة تطوير مكة المكرمة المشرفة على مشروع قطار المشاعر، ضمن أعمالها التطويرية لموسم حج هذا العام 1439هـ، مشروع تظليل ممرات ومنحدرات المشاة المؤدية لمحطات القطار بمشعر منى، إضافة إلى ممرات مشروع ربط العزيزية بمنشأة الجمرات، بما يوفر الوقاية لضيوف الرحمن من أشعة الشمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي، أن ممرات المشروع مزود بأجهزة تهوية وبرادات لمياه الشرب، ومغطى بكاميرات مراقبة لضمان سلامة الحجاج.

وبين أن المشروع تضمن تظليل الممرات بمحطة “منى 1” بطول 685 مترًا وعرض ما بين 4- 11,5 مترًا، وممرات محطة “منى 2” بطول 1315 مترًا وعرض 5,6- 11 مترًا، كذا تضليل الممرات بمحطة “منى 3 ” بمنشأة الجمرات بطول 905 أمتار وعرض 17,40 مترًا، إضافة لتغطية شارع صدقي بحي العزيزية بمساحة 1249 مترًا مربعًا.

وأفاد المهندس كعكي بأن تنفيذ المشروع يأتي ضمن الأعمال التطويرية التي تنفذها هيئة تطوير مكة المكرمة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.