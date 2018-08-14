الاهلى المصرى .. أمام مرمى النيران

المواطن - محمد سمعه

سقط النادي الاهلى المصرى في فخ التعادل السلبي بالأمس، أمام نادي النجمة اللبناني، وذلك في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية في كرة القدم.

وضغط الاهلى المصرى هجوميًّا وحاول صناعة العديد من الفرص الهجومية، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن الصلابة الدفاعية لفريق النجمة جعلت المباراة تنتهي إلى نتيجة التعادل السلبي.

وتعرض الاهلى المصرى لبعض الانتقادات من قبل جماهيره، وذلك بسبب عدم التركيز في إنهاء الهجمة في شباك نادي النجمة اللبناني، بالإضافة إلى هبوط مستوى بعض لاعبيه وعدم تواجدهم بفعالية في المباراة مثل مؤمن زكريا واللاعب أحمد فتحي.

وسيواجه الاهلى المصرى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل نادي الترجي التونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز من أجل إعلان تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية.

وأبدى قلقه من عدم قدرة الاهلى المصرى على الفوز أمام نادي الترجي، خاصة أن الفريق يعاني هجوميًّا في الفترة الأخيرة، بجانب أن المدافع ساليف كوليبالي وعلي معلول بجانب إسلام محارب ساهموا في أهداف الاهلى المصرى الأخيرة وسط غياب تام للمهاجمين.

وكان اللاعب المصري مروان محسن لاعب الاهلى المصرى تعرض للانتقادات أيضًا بسبب هبوط مستواه وعدم فعاليته الهجومية على مرمى نادي النجمة اللبناني خلال مباراة الأمس.

يذكر أن الاهلى المصرى حقق الفوز على حساب النادي المصري البورسعيدي بهدفين دون رد يوم الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2017- 2018.

يأمل الاهلى المصرى في أن يصالح جماهيره، ويفوز على نادي الترجي التونسي، وذلك من أجل إنعاش فرصه بالبقاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب والغائب عن خزائنه منذ عام 2013.

جاء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الاهلى المصرى في شهر يونيو الماضي، خلفًا للمدرب المصري حسام البدري والذي رحل بعد خسارة المارد الأحمر من نادي كمبالا سيتي الأوغندي في دوري أبطال إفريقيا.