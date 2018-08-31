الباطن يتعادل مع الفيصلي في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الفيصلي والباطن في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الفيصلي والباطن بضغط كبير من لاعبي الفريق العنابي، أملًا في إحراز هدف التقدم مبكرًا، خاصة أن المواجهة مُقامة على أرضه ووسط جمهوره.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في التقدم عن طريق لاعبه روجيريو كوتينهو في الدقيقة 28، قبل أن يُضيف محمد مجرشي الهدف الثاني في شباك الباطن في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي بهدفين دون رد.

واختلف الوضع كثيرًا في الشوط الثاني من مباراة الفيصلي والباطن، حيث ضغط لاعبو الفريق السماوي بقوة، بحثًا عن تقليص الفارق وهدف التعادل، وتمكن عزيز بوحدوز من تسجيل الهدف الأول في شباك العنابي في الدقيقة 56.

ونجح جوهن أرانغو في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل من مباراة الفيصلي والباطن، بعدما هز شباك الفريق العنابي في الدقيقة 95، ليمنح السماوي نقطة غالية في بداية مشواره بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.