الباطن يحتج رسميًّا بسبب لاعب الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

رفع مجلس إدارة نادي الباطن احتجاجًا رسميًّا للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريق السماوي والفيصلي.

وأشار نادي الباطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة تقدمت باحتجاج رسمي بسبب مشاركة لاعب الفيصلي حمدان الشمراني، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أوقفت حمدان الشمراني مباراتين، بعد قيامه بركل اللاعب المنافس في آخر مباريات فريقه السابق، الأهلي، بالموسم الماضي، أمام الفيصلي في كأس الملك، ولم يُشارك في أي لقاء حتى اليوم.

وشارك نجم وسط الفريق العنابي حمدان الشمراني في مباراة الفيصلي والباطن كاملة، ما دفع مجلس الإدارة السماوي للاحتجاج حول نظامية مشاركته في اللقاء.

وانتهت مباراة الفيصلي والباطن ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.