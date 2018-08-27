البحرين تطرح مناقصة عالمية لإنشاء مترو أنفاق.. هذه تكلفته

المواطن - متابعة

تعتزم الحكومة البحرينية طرح مشروع إنشاء شبكة مترو أنفاق في مناقصة عالمية في الربع الأخير من 2019.

وقال مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية، عبد الرحمن الجناحي، إن الحكومة ربما تسعى إلى الحصول على استثمارات خاصة لتمويل هذا المشروع جزئياً، وذلك حسبما أعلنت صحيفة “الأيام” البحرينية نقلا عن مسؤول بوزارة المواصلات.

وقدرت الصحيفة تكلفة مشروع مترو الأنفاق، الأول من نوعه في البلاد، بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.