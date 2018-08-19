البريد السعودي يوفر خدمة وكلنا وتوكل.. للهدي والأضاحي إلكترونياً

المواطن - الرياض

توفر مؤسسة البريد السعودي عبر مكاتبها المنتشرة في المملكة خدمة “وكلنا وتوكل” إلكترونياً، وتتيح لحجاج بيت الله الحرام الحصول على خدمة “الهدي والأضاحي” بكل يسر والتوكيل بالذبح والتوزيع مقابل 450 ريالاً للسند الواحد.

وتأتي هذه الخدمة التي يقدمها ” البريد السعودي ” بالتعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، عبر نقاط البيع في جميع مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء المملكة والمنافذ البرية والجوية التي تستقبل الحجاج إضافة إلى الأكشاك المؤقتة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، أو الطلب إلكترونياً من خلال السوق الإلكتروني أي مول عبر الموقع الإلكتروني للبريد السعودي (هنا).

وتهدف الخدمة للتسهيل على الحجاج بتحصيل المبالغ التي يدفعها الحاج مقابل الهدي أو الأضحية أو الفدية وكذلك الصدقة والعقيقة ومن ثم إيصالها للبنك الإسلامي للتنمية ليقوم بدوره بعملية الذبح بما يخص الهدي والأضاحي والصدقة نيابة عن الحاج وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من الفقراء والمحتاجين.