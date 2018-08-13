البيع لجني الأرباح يقود مؤشرات البورصة المصرية للتراجع

المواطن - واس

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات التي سجلتها السوق خلال الجلسات الماضية.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 467 ملياراً و477 مليون جنيه، حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 38ر1% مسجلا 52ر15521 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليخسر 67ر0% مسجلا 73ر745 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 77ر0% ليسجل 81ر1924 نقطة.