التأمينات: 45% من المواطنين لا تزيد رواتبهم عن 3 آلاف ريال

المواطن - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن 45% من السعوديين على رأس العمل المشتركين في التأمينات الاجتماعية، لا تزيد مرتباتهم عن 3000 ريال، ويتجاوز عددهم 778 ألف موظف.

وأوضحت التأمينات في تقرير لها للربع الثاني من العام الجاري 2018م، أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص، بلغ 9.13 مليون مشترك، منخفضًا عما كان عليه في الربع الأول من نفس العام بنسبة 4%، حيث بلغ آنذاك 9.47 مليون مشترك.

وانخفض عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 19% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 28.4 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 1.73 مليون عامل بنهاية الربع الثاني 2018، مقارنة بالربع الأول 2018.

أما عن الموظفين الأجانب، فتراجع عددهم على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 81% من إجمالي المسجلين، بنحو 312.6 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 7.39 مليون عامل في الربع الثاني 2018، مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.

فيما بلغ عدد الموظفين السعوديين الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهريًّا 228.3 ألف موظف، بما يمثل 13% من إجمالي الموظفين على رأس العمل بنهاية الربع الثاني 2018.