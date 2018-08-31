التجارة تتفاعل مع شكوى عدم بيع بنزين 95 ببعض المحطات

المواطن - الرياض

شكا مواطنون من عدم بيع بنزين 95 في بعض محطات الوقود، متسائلين عن كيفية تقديم شكوى في هذا الشأن.

وتفاعلت وزارة التجارة والاستثمار على موقع “تويتر” مع الشكاوى بقولها: “نأمل منك رفع بلاغك عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك: 1900 أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، مع إرفاق كامل تفاصيل شكواك: هنا“.

ولم توضح الشكاوى مناطق المحطات التي لا تبيع بنزين 95.

وفي سياق آخر، أغلقت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، وبالتعاون مع الجهات الأمنية بجدة، قبل أيام ثالث، محطة خلال أسبوع يتم ضبطها وهي تقوم بعمليات غش وتلاعب بالوقود.

وتم الكشف عن تلاعب عدد من العمالة بمحطة بوابة جدة الواقعة على الخط السريع باتجاه جدة وهم يقومون بوضع مادة تشبه البودرة باللون الأحمر، يتم خلطها وضخها للسيارات على أنها بنزين ممتاز أحمر 95، كنوع من التلاعب والغش.