التجارة تراقب 11 ألف منفذ بيع وعشرات الملايين من المنتجات خلال الحج

المواطن - الرياض

واصلت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن الخطة السنوية لموسم حج هذا العام.

وتشمل أعمال الرقابة التجارية الميدانية الوقوف على أكثر من 11 ألف منفذ بيع وعشرات الملايين من المنتجات الغذائية والاستهلاكية لتسهيل عملية الإمداد التمويني والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافرها وعدم المغالاة في أسعارها.

وتهدف خطة الرقابة التجارية هذا العام الوقوف على 9337 محلًّا تجاريًّا للمواد الغذائية والاستهلاكية، و873 محلًّا لبيع وتجارة المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة، و327 محطة للخدمات البترولية، و421 محل بيع وتغيير إطارات المركبات.

كما تشمل أعمال الوزارة مراقبة أكثر من 4 ملايين وجبة جاهزة، و4 ملايين رغيف خبر ومعجنات، وعشرات الملايين من لترات المياه الصحية والمعدنية والعصائر والمرطبات ومنتجات الحليب والألبان، وقوالب الثلج، إضافة إلى متابعة الكميات المستوردة من المواشي الحية من قبل التجار الموردين أو المتعاقدين مع البنك الإسلامي للتنمية للتحقق من تلبية الاحتياجات في الموسم من لحوم الأضاحي والهدي.

وأعدت الوزارة خطة متكاملة لموسم حج هذا العام تتضمن الرقابة على المحلات والمباسط التجارية والبرادات وسيارات نقل المواد الغذائية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك وعدم المغالاة في أسعار السلع والالتزام بالتسعيرات الموسمية المعتمدة.

كما تعمل الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار على متابعة توفر السلع الغذائية والوجبات المطهية وغير المطهية وكافة السلع الأخرى، والإشراف على عملية الإمداد التمويني للمحلات والمباسط والبرادات، والرفع بتقارير عن نقص المعروض لأي سلعة والعمل فورًا على سد أي عجز، ورفع تقارير يومية عن الوضع التمويني والمخالفات المضبوطة والكميات المصادرة والمحجوزة.

وشددت وزارة التجارة والاستثمار على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض صحة وسلامة المستهلكين والحجاج للخطر، مهيبةً بعموم المستهلكين للتواصل مع الوزارة في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.