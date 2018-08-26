التحالف العربي يصدر تصاريح الدخول لسفينتين للتوجه لميناء الحديدة

المواطن- الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم إصدار تصاريح الدخول للسفينة “Navigator M” والسفينة “Priya” للتوجه لميناء الحديدة.

وأوضحت قيادة التحالف أن السفينتين تم توجيههما لمنطقة الانتظار بعد اتصالهما بقوات التحالف البحري حسب آلية التحقق والتفتيش.

وأضافت قيادة التحالف العربي أنه يجري التواصل مع الوكلاء الملاحين للسفينتين ومنظمة التحقق والتفتيش بجيبوتي.