التحالف العربي يقصف الحوثيين بقاعدة الديلمي ومطار صنعاء

المواطن - الرياض

نفَّذت مقاتلات التحالف العربي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 11 غارة على الحوثيين بقاعدة الديلمي العسكرية الجوية ومطار صنعاء الدولي، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وكانت طائرات التحالف قد قصفت الأحد مواقع الحوثيين في قاعدة الديلمي شمالي صنعاء.

كما نفذت ثلاث غارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا في محيط مطار صنعاء الدولى بالإضافة إلى معسكري الفريجة والصمع اللذين تحتلهما الميليشيا بمديرية أرحب التابعة لصنعاء.