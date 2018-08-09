التحالف: قادة حوثيون مسؤولون عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين قتلوا بصعدة اليوم

المواطن -الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن العملية التي نفذها التحالف اليوم في صعدة تم خلالها قتل قادة حوثيين كانوا مسؤولين عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين خلال عمليات سابقة.

وأضاف التحالف أن من بين القتلى في عملية اليوم المسؤولين عن إطلاق الصواريخ، علي صلاح زيد فايع ومحمد عبدالله ستين.

وأشار إلى أن من بين القادة الحوثيين الإرهابيين المصابين أبو العز المراني.

وكان المتحدث باسم التحالف قد صرح في وقت سابق اليوم أن الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان وقتلت وأصابت المدنيين، وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية.

وأكد أن القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي.”