التحالف: نحقق في تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية من قصف في اليمن

المواطن - الرياض

أعن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يجري تحقيقًا في تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية جراء عملية قصف في اليمن.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن كد أكد في وقت سابق أن الاستهداف الذي تم أول أمس في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان وقتلت وأصابت المدنيين، وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية.

وأكد أن القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي.”