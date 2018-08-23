التحالف يدمر زورقاً مفخخاً تم تسييره من اليمن

المواطن - الرياض

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم إحباط عمل إرهابي بزورق مفخخ تم تسييره من شواطئ الحديدة عشوائيًا.

وأضاف التحالف أن الحوثيين والحرس الثوري الإيراني يواصلان تهديد ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأوضحت قيادة التحالف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية دولية.