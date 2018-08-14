التحقيق في سقوط سور مدرسة حديثة في المدينة

التحقيق في سقوط سور مدرسة حديثة في المدينة

2018/08/14
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

شكلت إدارة تعليم المدينة لجنة تحقيق عاجلة مع مقاول المدرسة التي انهار جزء من سورها قبل يومين بالرغم من بنائه حديثًا.
وكان مغردون تداولوا صورًا ومقاطع فيديو توثق سقوط سور مدرسة قالوا إنها المتوسطة الواحد والستون في المدينة المنورة.       وتشير المؤشرات الأولية إلى أن تسرب مياه أسفل السور وراء السقوط علماً بأن المشروع لا يزال في الضمان العشري للمقاول.     

وقال المغردون إن السور تم بناؤه بلا أساسات مطالبين بمحاسبة الجهة المنفذة.

 


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