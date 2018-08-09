التخصصات الصحية تعلن مساندتها لمعالجة أوضاع المبتعثين في كندا

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مساندتها ومشاركتها في جهود اللجان المشكلة لمعالجة أوضاع المبتعثين السعوديين في كندا.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي، استعداد هيئة التخصصات الصحية الكامل للإسهام في مساعدة واحتواء المبتعثين الذين يرغبون في إكمال تدريبهم في المملكة عبر برامج شهادات الاختصاص السعودية والتخصصات الدقيقة – حسب الإمكانية – بعد موافقة مراجعهم.

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم كامل الدعم بالتنسيق مع وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات والملحقية الثقافية في كندا والجهات ذات العلاقة لمساعدة المبتعثين في إيجاد حلول لإكمال برامجهم التعليمية والتدريبية في المملكة، كما تتشرف بالرد على استفسارات المبتعثين عبر بوابة تواصل على صفحة الهيئة الإلكترونية.