التراجع يخيم على الأسهم البحرينية عند الإغلاق

المواطن - واس

أقفل مؤشر البحرين العام على انخفاض عند مستوى 1,346.86 نقطة وقدره 1.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي على انخفاض عند مستوى 954.18 نقطة وقدره 12.27 نقطة عن معدل إقفاله السابق .

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة اليوم 3 مليون و 498 ألف و 397 سهم بقيمة إجمالية قدرها 825 ألف و163 دينار بحريني نفذت من خلال 60 صفقة .