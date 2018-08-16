الترجي ضد الأهلي .. أزارو ومعلول سلاحا كارتيرون في الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، خطفت الأضواء من المواجهات الأخرى في خامس جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، نظرًا لقوة الفريقين والشعبية الكبيرة التي يتمتعان بها.

ويعول المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون كثيرًا على الثلاثي المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي ساليف كوليبالي، في مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، خاصة أن غيابهم عن الفريق في لقاء النجمة اللبناني أثر كثيرًا على مستوى المارد الأحمر.

ويتسلح كارتيرون في مباراة الترجي ضد الأهلي المصري بعودة نجوم الفريق البارزين، بحثًا عن إسقاط الفريق التونسي في ملعبه برادس، لذلك سيعتمد على سرعة المهاجم القناص وليد أزارو، لإرباك دفاع صاحب الأرض، والعمل على استغلال أخطائه.

ويعتمد المدرب الفرنسي على النجم علي معلول بشكل أساسي، سواء في مركزي الظهير والجناح الأيسر قبل مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، خاصة أنه يتميز بالعرضيات المتقنة، التي يعول عليها كارتيرون لفك الدفاعات في المباريات الصعبة.

ويُجيد المدافع المالي ساليف كوليبالي ضربات الرأس بشكل مميز، ونجح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية قبل مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، بعدما سجل هدفين في شباك تاونشيب البتسواني، والمصري البورسعيدي في الدوري المحلي.

وعلى الرغم من حفاظ شريف إكرامي على نظافة شباكه في مباراة النجمة اللبناني بالبطولة العربية للأندية، إلا أن محمد الشناوي سيعود لحماية عرين المارد الأحمر في مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، ما يمنح اللاعبين ثقة كبيرة في المسابقة الإفريقية.

ويحتل الفريق التونسي صدارة المجموعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 قبل مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد المارد الأحمر في الوصافة بـ7 نقاط.