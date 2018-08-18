الترجي ضد الأهلي .. أزارو يطير بالمارد الأحمر لدور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الترجي ضد الأهلي المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله المهاجم المغربي وليد أزارو.

وبدأت مباراة الترجي ضد الأهلي المصري بشكل سريع، وتبادل لاعبو الفريقين السيطرة، وكاد سعد سمير أن يُسجل الهدف الأول بعد مرور 11 دقيقة فقط على بداية المباراة، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وأنقذ أزارو المارد الأحمر من الهدف الأول في الدقيقة 15، بعدما شتت كرة بالرأس ليُحافظ على التعادل السلبي في مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، قبل أن يُسجل هدفًا في الدقيقة 32 من انفراد تام.

وكاد أن يُعزز ناصر ماهر تقدم المارد في الوقت بدل الضائع ولكنه سددها ضعيفة لتخرج إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول من مباراة الترجي ضد الأهلي المصري بتأخر الفريق التونسي على أرضه ووسط جمهوره بهدف دون رد.

وواصل المارد الأحمر ضغطه مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، وكاد هشام محمد أن يهز الشباك في الدقيقة 57، إلا أن معز بن شريفية تصدى لتسديدته.

وشهد الشوط الثاني من أحداث مباراة الترجي ضد الأهلي المصري تبادل الهجمات من الفريقين، ولكن لم تتغير النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز المارد الأحمر بهدف لنجمه وليد أزارو ليضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018.

وبعد مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، يليه الفريق التونسي بنفس الرصيد، إلا أن المواجهات المباشرة في صالح الفريق القاهري.