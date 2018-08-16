الترجي ضد الأهلي .. التاريخ يُنصف المارد الأحمر

المواطن - مروة نبيل

مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، تخطف الأنظار إليها، نظرًا لقوة الفريقين وجماهيريتهما الكبيرة، كما أنها تُعد بمثابة ديربي عربي إفريقي له طابع خاص.

ويحتضن ملعب “رادس” في العاصمة تونس، مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، ويسعى الفريق التونسي للفوز، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي كمتصدر المجموعة، في حين يأمل المارد الأحمر لمواصلة التفوق وضمان الصعود.

وقبل مباراة الترجي ضد الأهلي المصري في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، يُنصف التاريخ المارد الأحمر في الديربي العربي، حيث إنه يتفوق على الفريق التونسي خلال آخر 7 سنوات.

وتقابل الفريقان 17 مرة قبل مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، نجح المارد الأحمر في الفوز 6 مرات، وخسر 3 لقاءات فقط، وتعادلا 8 مرات، ومنذ فوز الفريق التونسي في يوليو عام 2011، لم ينجح في الفوز على الفريق القاهري.

ويتسلح الأهلي بذكرياته الجميلة على الملعب الأولمبي في رادس الذي يستضيف هذه المواجهة، خاصة وأن الفريق المصري سبق له الفوز بلقبين ببطولة دوري أبطال أفريقيا عامي 2006 و2012 على حساب الصفاقسي والترجي التونسيين على الترتيب.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر من تسجيل 18 هدفًا قبل مباراة الترجي ضد الأهلي في خامس جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مقابل 11 هدفًا للفريق التونسي.

ويحتل الفريق التونسي صدارة مجموعته الإفريقية قبل مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، في حين يقع المارد الأحمر في المركز الثاني.